Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee/Warstein/Soest - Erneute Geschwindigkeitskontrollen

Möhnesee/Warstein/Soest (ots)

Am Wochenende führte der Verkehrsdienst der Polizei wieder verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei nicht so warmen Temperaturen wie an den vorherigen Wochenenden, waren entsprechend weniger Motorräder unterwegs. Am Freitag wurden in Ruploh an der B 229 Geschwindigkeiten gemessen. Von 690 Fahrzeugen waren 56 Autos und zwei Motorräder zu schnell unterwegs. Am Sonntag konnten am Nordufer des Möhnesees während einer Kontrolle keine Verstöße festgestellt werden. An der Möhnestraße in Niederbergheim und an der Sauerlandstraße sah es jedoch ganz anders aus. An der Möhnestraße waren 18 Motorräder zu schnell unterwegs. Drei davon müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. 20 Autofahrer waren ebenfalls mit überhöhtem Tempo unterwegs und müssen ein Verwarngeld zahlen. An der Sauerlandstraße waren fünf Motorräder zu schnell von denen einer mit einem Fahrverbot rechnen muss. Außerdem wurden sechs Autofahrer bei Tempoverstößen erwischt. (lü)

