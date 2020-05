Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht weißen Lkw

Werl (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, in der Straße "Am Maifeld" sucht die Polizei einen weißen Lastkraftwagen. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Unna befuhr zuvor mit seinem VW Golf den Hansering in Richtung "Am Maifeld". Dort kam ihm ein Lkw im Einmündungsbereich "Am Maifeld" / Hansering entgegen und nutzte hierbei auch ein Stück der Fahrbahn des 54-Jährigen. Der Autofahrer war durch die Scheinwerfer des entgegenkommenden Fahrzeugs kurz geblendet, wodurch er geradeaus auf eine Ackerfläche fuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Lastkraftwagens setzte die Fahrt fort, ohne sich um den verunfallten VW-Fahrer zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

