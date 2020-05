Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch (06.05.2020) an der Gutenbergstraße einen Range Rover aufgebrochen. Auf bislang nicht bekannte Weise öffneten die Täter zwischen 22.00 Uhr und 08.40 Uhr das Fahrzeug und stahlen aus dem Innenraum Kopfhörer im Wert von zirka 180 Euro. Der Sachschaden am Range Rover beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Aufgrund der Spurenlage ist es wahrscheinlich, dass die Täter versuchten, das Auto ebenfalls zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

