Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Radmuttern an PKW gelöst

Kirchen (ots)

In der Zeit von Freitag 10.04.2020, 17:00 Uhr bis Samstag, 11.04.2020, 07:30 Uhr wurden an einem PKW Renault Megane die Radmuttern an einem Reifen gelöst. Der PKW war in Kirchen-Herkersdorf in der Straße "Am Ottoturm" abgestellt. Bei einer Fahrt wurde dann ein verändertes Fahrverhalten bemerkt und der Umstand der gelockerten und teilweise fehlenden Radschrauben festgestellt. Diese wurden im oben genannten Tatzeitraum von unbekannten Tätern offenbar gelöst. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Betzdorf erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

