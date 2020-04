Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf vom 11.04.2020

Betzdorf (ots)

Friesenhagen Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person am 10.04.2020, 14.58 h, auf der L 278 zwischen Morsbach und Friesenhagen Eine 49-jährige und eine 44-jährige Radfahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die L 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Friesenhagen. Beim Befahren einer leichten Rechtskurve touchierte die 44-jährige mit ihrem Vorderrad das Hinterrad der vor ihr fahrenden 49-jährigen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und zu Fall. Hierbei stürzte sie auf die Leitplanke. Die 44 -jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 1.000.-EUR.

Betzdorf Fahrt unter Drogeneinfluss am 10.04.2020, 16.40 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße Ein 19-jährige Pkw-Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Herdorf Fahren ohne Fahrerlaubnis am 10.04.2020, 21.16 h, in Herdorf, Schneiderstraße Ein 43-jähriger Mann wurde als Fahrer eines Pkw kontrolliert. Er gab zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Diese Aussage hielt jedoch nicht lange stand. Eine datenmäßige Überprüfung ergab, dass dem 43-jährige bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er damit unberechtigt unterwegs war. Nun gibt es eine weitere Strafanzeige, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Moog

Telefon: 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell