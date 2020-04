Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Rengsdorf (ots)

Am Nachmittag des 10.04.2020 ereignete sich in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die flüchtige 58-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf ermittelt werden. Diese stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Daher wurde ihr auf der Dienststelle in Straßenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Noch keine 2 Stunden später erreichte die Polizeiinspektion die Mitteilung, dass die Dame wieder mit dem PKW unterwegs sei. Sie konnte erneut angehalten und kontrolliert werden. Sie wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

