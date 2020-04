Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nicht zugelassener PKW

Vettelschoß (ots)

Am frühen Freitagnachmittag wurde durch eine aufmerksame Zeugin mitgeteilt, dass vor ihr ein nicht zugelassener VW Golf fahren würde. Das Fahrzeug wurde zunächst in Bad Honnef Rottbitze festgestellt, fuhr dann jedoch weiter in Richtung Vettelschoß. Durch die entsandte Streife der Polizeiinspektion Linz konnte der Golf dann in der Michaelstraße in Vettelschoß festgestellt werden. Hier spielte der Streife eine, die Straße querende Schafherde in die Karten, welche den Fahrer des PKW zum Warten zwang. Bei der Kontrolle bestätigte sich, dass das Fahrzeug weder zugelassen, noch über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Gegen den 43-jährigen Fahrer des PKW wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

