Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Sattelzugmaschine in Stadland

Delmenhorst (ots)

Ein 57-Jähriger befuhr am Dienstag, den 31. März 2020, gegen 06:45 Uhr, mit seinem Nissan die Lindenstraße (L885) in Stadland in Richtung Schweier Straße (B437). Am Stoppschild hält der 57-Jährige zunächst und fährt anschließend nach links auf die Schweier Straße, um weiter in Richtung Stadland zu fahren. Dabei übersieht er die von rechts kommende, vorfahrtberechtige Sattelzugmaschine, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kommt. Glücklicherweise verletzen sich weder der 57-jährige Fahrer aus der Gemeinde Stadland, noch der 58-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine aus der Slowakei bei dem Verkehrsunfall. Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. An der Sattelzugmaschine entstand ein Schaden von 700 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell