Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Flächenbrand eines Waldstücks

Burglahr (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Flächenbrand in Burglahr in einem Waldstück. Von dem Feuer waren insgesamt etwa 1000 qm Waldfläche betroffen. Die Feuerwehren der umliegenden Verbandsgemeinden konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell