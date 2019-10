Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Gesamtschule

Willich (ots)

Am Sonntag gegen 04.27 Uhr wurde die Polizei zur Robert- Schuman- Gesamtschule Willich auf der Kantstraße gerufen. Dort war der Alarm, vermutlich wegen einer offen stehenden Notausgangstüre, ausgelöst worden. Beim Rundgang um das Gebäude stellten die Beamten ein eingeschlagenes Fenster fest. Vermutlich drangen bislang unbekannte Täter durch dieses Fenster in das Gebäude ein und verließen es durch den Notausgang. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1277)

