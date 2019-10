Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tageswohnungseinbruch - Bargeld gestohlen

Kempen-St.Hubert (ots)

Unbekannte erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Am Freitag, dem 25.10.2019 hebelten Unbekannte zwischen 18:30 und 19:30 Uhr die rückwärtige Terrassentüre eines freistehenden Einfamilienhauses an der Bahnstraße auf und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1275)

