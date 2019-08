Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 30.08.2019: Kleinkind für Diebstahl benutzt+++Wiederholte Kontrollen der illegalen Poserszene in Gießen+++Polizei sucht Einbrecher in Grünberg

Gießen (ots)

Gießen: Kleinkind für Diebstahl benutzt

Ein Kleinkind mitsamt Kinderwagen haben zwei mutmaßliche Ladendiebinnen am Donnerstagnachmittag in einem Kaufhaus im Seltersweg als Versteck benutzt. Die beiden Asylbewerberinnen aus Armenien hatten Parfum im Wert von etwa 100 Euro unter dem Kleinkind in dem Kindergarten versteckt. Ein Zeuge (Ladendetektiv) hatte den Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Wiederholte Kontrollen in Gießen

In Sachen der illegalen Poser- und Tunerszene waren Polizeibeamte aus Gießen am späten Donnerstagabend und am frühen Freitagmorgen in der Innenstadt unterwegs. Zum wiederholten Male kontrollierten Beamte der Gießener Polizeidirektion bestimmte Fahrzeuge. Insgesamt wurden im Bereich der Ostanlage und in der Straße Zu den Mühlen etwa 15 Fahrzeuge überprüft. Zwei Verfahren wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Polizei sucht Einbrecher mit graublauem Fahrrad

Ein etwa 25 bis 35 Jahre alter Mann hat am Mittwoch, gegen 14.00 Uhr, in der Straße Am Rondell in Grünberg einen PKW aufgebrochen und daraus eine Handtasche mitsamt Bargeld und verschiedenen Karten entwendet. Die Besitzerin hatte den Renault Megane vor einer KiTa abgestellt und nur wenige Minuten unbeaufsichtigt gelassen. In diesen etwa zehn Minuten schlug der Unbekannte die Scheibe des PKW ein und griff nach der Handtasche. Zeugen konnten der Polizei später mitteilen, dass für die Tat offenbar der etwa 170 Zentimeter große Mann, der schwarze lockige Haare haben soll, in Frage kommt. Er soll sich zur fraglichen Zeit direkt neben dem PKW aufgehalten haben. Der Verdächtige soll südländisch aussehen und helle Hautfarbe haben. Laut Zeugen soll er ein auffälliges graublaues Fahrrad mitgeführt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Diebstahl einer Geldbörse Einem 45-jährigen wurde am Donnerstag dem 29.08.2019 gegen 17:00 Uhr, am Markplatz in Gießen die Geldbörse, samt Karten und Bargeld aus der Gesäßtasche gestohlen. Der Täter ist unbekannt. Offenbar hatten die Taschendiebe in einem unbeobachteten Moment zugegriffen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Körperverletzung und Beleidigung Zu einem Streit kam es am Donnerstag (29.08.2019, 19:30 Uhr) in einem Mehrfamilienhaus in der Siemensstraße 2a in Gießen. Offenbar bedrohte und beleidigte ein 29-jähriger einen 24-jährigen und schlug ihn. Dabei erlitt der 24-jährige eine Verletzung am Hals. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Sachbeschädigung an Pkw

130 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Pkw's. Im Zeitraum von Samstag, 24.08.2019, 21:00 Uhr und Dienstag, 27.08.2019, 14:00 Uhr, wurde die Tür des PKW, der in der Werrastraße stand, zerkratzt. Der Täter ist unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Diebstahl aus Bäckerei

Ein unbekannter Täter drang zwischen Donnerstag, 29.08.2019, 18 Uhr und Freitag, 30.08.2019, 05:30 Uhr, in die Bäckerei in Rodheim-Bieber, Am Schindwasen, ein. Er entwendete Bargeld einer Bäckerei, sowie Bargeld der Annahmestelle Hermes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Schwerer Diebstahl aus Bäckerei

In der Nacht von Donnerstag (29.08.2019, 18:00 Uhr) auf Freitag (30.08.2019, 04:10 Uhr), wurde in Frankenbach in eine Bäckerei eingebrochen. Zwei Täter verschafften sich in der Frankenbacher Straße Zutritt durch ein gekipptes Oberlicht. Es ist eine Geldkassette entwendet und eine Kassette aufgebrochen worden. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Schlachthofstraße

In der Schlachthofstraße in Gießen kam es am Montag, zwischen 10.30 und 16.00 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter hatte mit seinem Fahrzeug einen Opel Corsa an der hinteren linken Seite beschädigt. Trotz Schadens von 2.500 Euro fuhr der Verursacher davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

