Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg-Allein beteiligt gegen Baum gefahren

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitagmorgen, 14.06.2019, gegen 06.00 Uhr, wurde der Polizei in Stadthagen ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 422 zwischen Winzlar und Hagenburg gemeldet. Ein 22-jähriger Mann aus Wunstorf war mit einem Verkaufswagen, einem Ford Transit, frontal gegen einen Baum geprallt. An dem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde, war keine weitere Person beteiligt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem verunfallten Transporter entstand Totalschaden. Auf Anordnung eines Richters stellten die Polizeibeamten den Führerschein sicher, da nicht auszuschließen war, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles nicht fahrtüchtig war. Die Ermittlungen dauern an.

