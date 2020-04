Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Bergstr. 33 (ots)

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer stellte seinen Pkw Opel Corsa am So., 05.04.2020, gegen 18:00 Uhr, ordnungsgemäß auf der Straße vor dem Haus ab. Am Mi., 08.04.2020, gegen 07:40 Uhr, bemerkte er an seinem Fahrzeug vorne rechts einen Schaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000,-EUR. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischenzeitlich seinen Pkw Opel beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise zum Unfallverursacher bestehen nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

