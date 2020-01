Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Wertgegenstände in Höhe von 20.000 Euro

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, 07.01.2019, erhalten im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr insgesamt neun Seniorinnen und Senioren im Alter von 65 bis 87 Jahren im Bereich des Wormser Stadtgebietes Anrufe von so genannten "falschen Polizeibeamten".

In allen Fällen geben sich die Täter als Polizeibeamte aus. Sie behaupten in der Nähe der Angerufenen seinen Einbrecher festgenommen oder Rentnerinnen und Rentner überfallen worden. Zum Schutz müssten nun die Wertgegenstände der Angerufenen durch die Polizei in Sicherheit gebracht werden. In acht Fällen geben die Geschädigten an, über keinerlei Wertsachen zu verfügen. Die Gespräche werden daraufhin allesamt beendet.

Im Falle einer 85-jährigen Senioren gelingt jedoch die Manipulation durch die Täter. Sie befolgt die Anweisungen des Anrufers und stellt eine noch nicht genau bekannte Anzahl von Wertgegenständen vor ihre Haustür. Die 85-Jährige wird insgesamt zwei Stunden von den Tätern am Telefon gehalten und hierdurch weiter verunsichert. Nach Beendigung des Telefonats sind die Gegenstände verschwunden. Insgesamt dürfte sich der Wert der erbeuteten Gegenstände auf ca. 20.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

