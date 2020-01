Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Pressemitteilung der Kriminalpolizei Worms Mehrfach vor Frauen entblößt - Polizei ermittelt Exhibitionist in der Verbandsgemeinde Eisenberg

Worms (ots)

Im September und Oktober vergangenen Jahres fiel ein junger Mann mehrfach durch exhibitionistische Handlungen in der Verbandsgemeinde Eisenberg auf.

Nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen durch die Polizei führte letztendlich ein Hinweis aus der Bevölkerung zu dem in der Verbandsgemeinde wohnhaften 19-jährigen Tatverdächtigen.

Im Rahmen der dann folgenden Ermittlungen, insbesondere der weiteren Zeugenvernehmungen, ergab sich gegen den jungen Mann in insgesamt sieben Fällen der Verdacht strafbarer exhibitionistischer Handlungen. In seiner Vernehmung räumte er die Taten ein und begab sich im Anschluss freiwillig in eine psychiatrische Behandlung. Der Mann war bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

