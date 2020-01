Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vollbrand eines Wohngebäudes mit hohem Sachschaden

Alsheim (ots)

Am Sonntagabend den 05.01.2020, gegen 19:15 Uhr, kam es in Alsheim zu einem Vollbrand eines Wohngebäudes. Bei Eintreffen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei stand das Gebäude bereits in Flammen. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit den Löscharbeiten. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 250.000 Euro.

