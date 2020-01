Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand einer Güterhalle

Worms (ots)

Am frühen Samstagmorgen informierte ein Anwohner die Feuerwehr Worms über einen Gebäudebrand in der Güterhallenstraße. Der Dachstuhl des dortigen Lagergebäudes in der Nähe der Bahnschienen stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden. Der Gebäudeschaden kann bisher nicht näher beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei bezüglich der Brandursache erfolgen sobald der Brandort durch die Feuerwehr freigegeben wird.

