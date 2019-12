Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Worms (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, brechen zwischen 07:30 Uhr und 15:15 Uhr bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bärengasse ein. Wie die Täter in das Objekt gelangen konnten, ist derzeit noch unbekannt. In der Wohnung entwenden sie nach ersten Ermittlungen Goldschmuck und Bargeld, dessen Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann. Es wurde eine intensive Spurensuche durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

