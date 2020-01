Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Worms (ots)

Am Montag, 06.01.2019, befährt eine 48-jährige Fahrradfahrerin den EWR-Kreisel aus Richtung Willy-Brandt-Ring kommend. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer befährt die Andreasstraße aus Richtung Neumarkt. An der Einmündung des Kreisels missachtet der PKW-Fahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt der Radfahrerin, die in der Folge stark bremsen muss und stürzt. Der PKW-Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen können der Polizei mitteilen, dass der PKW ein AZ-Kennzeichen hatte. Eine näherer Beschreibung liegt nicht vor. Die 48-Jährige wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

