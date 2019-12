Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191216 - 1280 Frankfurt-Altstadt/Innenstadt: Zivilbeamte nehmen Taschendiebinnen auf Weihnachtsmarkt fest

Frankfurt (ots)

(ker) In den Nachmittagsstunden des gestrigen Sonntages, den 15.12.2019, gelang zivilen Beamten die Festnahme zweier Taschendiebinnen auf dem Weihnachtsmarkt. Zuvor hatten diese bereits mehrere Besucherinnen bestohlen und es bei weiteren versucht.

Gegen 14:30 Uhr bemerkte eine 40-jährige Frau den Diebstahl ihres Etuis aus ihrer Handtasche, in welchem sich Kreditkarten und Bargeld befanden. Sie begab sich zur Weihnachtsmarktwache und zeigte den Diebstahl an. Die 40-Jährige teilte den Beamten mit, zuvor bemerkt zu haben, wie sie von zwei jungen Frauen bedrängt wurde und konnte diese auch beschreiben. Zivile Polizeibeamte nahmen daraufhin die Fährte auf dem Weihnachtsmarkt auf und konnten kurze Zeit später zwei verdächtige Frauen, auf welche die Beschreibungen passte, im Bereich der Neue Kräme / Berliner Straße feststellen. In der Folge wurden die zwei jungen Damen von den Beamten beobachtet, wie diese innerhalb weniger Minuten mehrfach in die Rucksäcke und Taschen von weiteren Besucherinnen griffen. Nicht immer gelang das Vorhaben. Als das diebische Duo sich etwas aus den Besucherströmen löste, erfolgte die Festnahme. Bei den zwei tatverdächtigten Frauen handelt es sich um eine 20-jährige Hamburgerin und eine 16-Jährige aus Essen. Bei ihnen konnten neben dem noch gefüllten Etui der 40-jährigen Beklauten auch weiteres, mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden.

Mangels vorliegender Haftgründe, mussten beide Frauen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell