Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191215 - 1278 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagmittag ereignete sich in Stadtteil Riedberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wurde angefahren und schwer verletzt.

Gegen 14:00 Uhr fuhr eine 36-jährige Frankfurterin mit ihrem Opel auf der Altenhöferallee in Richtung Oberursel. In Höhe der Hausnummer 84 trat plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen ein 80-jähriger zu Fuß auf die Fahrbahn. Die 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste ihn mit ihrem Opel. Die Autofahrerin leistete sofort Erste Hilfe. Der 80-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Er schwebte nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

