POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Diebstahl aus Baucontainer

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag aus einem Baucontainer in der Straße Am Biegen in Hochstetten Elektrokabel im Wert von circa 800 Euro gestohlen.

Die Diebe öffneten wischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam die Tür des Baucontainers und entwendeten mehrere Elektrokabel die im Baucontainer gelagert waren. Im Anschluss öffneten sie einen angrenzenden Bauzaun und verschafften sich Zugang zur angrenzenden Baustelle. Ob die Diebe bei ihrer weiteren Suche nach weiteren Wertgegenständen fündig wurden kann noch nicht genau gesagt werden.

