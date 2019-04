Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim-Buckenberg - Versuchter Raub auf Tankstelle

Pforzheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter scheiterten bei einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Pforzheim-Buckenberg an der resoluten Angestellten, die die Herausgabe von Bargeld verweigerte. Die beiden männlichen Täter betraten kurz nach 21.00 Uhr den Verkaufsraum, wobei sich einer der Täter, der mit einem Baseball-Schläger bewaffnet war, in Richtung des Verkaufstresens begab und die Herausbgabe von Geld forderte. Nachdem die Angestellte hierauf mehrfach nicht reagierte, ergriffen beide Täter die Flucht zu Fuß und in unbekannte Richtung. Beide Täter werden als 18 - 25 Jahre alt beschrieben und als 170 bzw. 180 cm groß. Beide waren insgesamt dunkel gekleidet, beide trugen schwarze Adidas-Jogginghosen, einer zudem eine graue Schildmütze. Die hellhäutigen Beschuldigten sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zur Fahndung nach den Tätern wurde neben einigen Funkstreifen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche verlief zunächst erfolglos. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich an den rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu wenden.

