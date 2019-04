Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Wildbad - Verkehrsunfall mit einem Getötetem und drei Schwerverletzten

Bad Wildbad (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 294, kurz nach dem Ortsausgang Calmbach in Fahrtrichtung Freudenstadt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überholte ein 30-jähriger Audi A6 Fahrer mehrere Fahrzeuge und geriet in einer Rechtskurve in einen entgegenkommenden VW Sharan. In diesem saßen zwei Personen im Alter von 22 und 20 Jahren.

Der Audi-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein Beifahrer, sowie die beiden Insassen des VW wurden durch den Rettungsdienst schwer verletzt in Krankenhäuser nach Pforzheim und Calw verlegt. Hierfür kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Alle Beteiligten hatten den Sicherheitsgurt angelegt.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Bad Wildbad mit sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit acht Rettungswagen und zwei Notärzten. Die Polizei war neben einem Fahrzeug des Verkehrskommissariats Pforzheim zusätzlich mit mehreren Streifenwagen der Reviere Calw und Neuenbürg vor Ort.

Zur vollständigen Rekonstruktion des Unfalles wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis gegen 23.40 Uhr gesperrt bleiben.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell