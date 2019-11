Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (639/2019) Unfall auf der Robert-Koch-Straße - Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Robert-Koch-Straße/Ecke Hermann-Rein-Straße Dienstag, 26. November 2019, gegen 09.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Beim Rechtsabbiegen von der Robert-Koch- in die Hermann-Rein-Straße hat eine 34 Jahre alte Autofahrerin aus Göttingen am Dienstagmorgen (26.11.19) aus bislang noch ungeklärten Gründen eine 20-jährige Radfahrerin erfasst. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Innenstadt. Die junge Frau wurde mitsamt Fahrrad unter dem Toyota Corolla der 34-Jährigen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen transportierte die 20-Jährige anschließend ins Klinikum. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Robert-Koch-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt bis gegen 10.10 Uhr zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden. (821 Z.)

