POL-LDK: - 15-Jährige in Herborn sexuell belästigt - Wer kennt Diebe oder deren weißes Quad? - Fluchten in Haiger, Dillenburg und Wissenbach - Laser von Lkw gestohlen

Herborn: 15-Jährige sexuell belästigt -

Gestern Morgen (28.10.2019) nahmen Herborner Polizisten einen 42-jährigen Mann fest. Der in Mittenaar lebende Afghane hatte zuvor eine 15-jährige Schülerin im Herborner Bahnhof sexuell belästigt. Gegen 08.20 Uhr saß die Schülerin im Wartebereich auf einer Bank. Der Mann setzte sich neben sie, streichelte sie am Rücken und griff ihr an eine Brust. Das Mädchen stand sofort auf und informierte die Polizei. Eine Streife rückte an und nahm den 42-Jährigen noch vor dem Bahnhof fest. Nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er die Herborner Wache wieder verlassen. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung.

Haiger: Duo mit weißem Quad klaut Roller / Wer kennt die beiden Männer oder das weiße Quad? -

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn-Dill vom 22.10.2019, 16.05 Uhr

Wie bereits berichtet, ließen Diebe vom Parkplatz des Loh Services in der Rodenbacher Straße am 21.10.2019 einen Motorroller mitgehen. Zeugen meldeten sich aufgrund der Veröffentlichung und beschrieben die Täter. Demnach fuhren die beiden Diebe mit einem weißen Quad samt Anhänger vor. Beide Männer griffen sich den Roller, hievten das Bike auf den Anhänger und fuhren mit ihrer Beute davon. Der Anhänger hat einen Aluminiumaufbau und war mit einer grauen Plane ausgestattet. An der hinteren Bordwand war ein rundes "100 km/h" - Schild angebracht. Beide Täter trugen Helme, einer einen auffällig rot-weißen Moto-Cross-Helm. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Männern machen? Wer kann Angaben zur Herkunft des weißen Quads oder des Anhängers machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Nach Unfallfluchten in Haiger, Dillenburg und Wissenbach bitten die Ermittler der Dillenburger Polizei um Mithilfe. Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen nehmen die Polizisten unter Tel.: (02771) 9070 entgegen -

Eschenburg-Wissenbach: Beim Vorbeifahren beschädigte ein Lasterfahren einen am Fahrbahnrand der Bezirksstraße geparkten Crafter. Der weiße VW-Transporter mit Mainzer Zulassung (MZ-Kennzeichen) stand am Dienstag vergangener Woche (20.10.2019), zwischen 10.00 Uhr und 15.15 Uhr in Fahrtrichtung Dillenburg. Die Außenspiegel krachten aneinander und am Crafter blieb ein Schaden von rund 500 Euro zurück. Nach Angaben einer Zeugin fuhr der Unfallfahrer einen weißen 7,5 Tonner Lkw.

Dillenburg: Ebenfalls am 22.10.2019 erwischte es in der Nixböthestraße den Besitzer eines silberfarbenen Ford Fiesta. Der Wagen parkte zwischen 11.50 Uhr und 20.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 39. Auch hier fuhr der flüchtige Unfallfahrer den Außenspiegel ab. Schaden: etwa 400 Euro.

Dillenburg: Einen Schaden von 1.000 Euro beklagt der Besitzer eines grauen Volvo V40 nach einem Parkplatzrempler beim Rewe-Markt in der Nixböthestraße. Am Samstag (26.10.2019), zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr touchierte dort ein Unbekannter die vordere Stoßstange des Volvos.

Haiger: Auf dem Parkplatz des Herkules-Centers in der Straße "Hinterm Graben" beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen dort abgestellten grauen Mazda 3. Der Japaner stand am Samstag (26.10.2019), zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Parkplatz und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf mindestens 600 Euro.

Ehringshausen: Laser von Lkw gestohlen -

In der Lessingstraße machten sich Diebe an einem weißen Fiat Ducato zu schaffen. Der Transporter parkte im Zeitraum von Samstag (26.10.2019) bis Montag (28.10.2019) in Höhe der Hausnummer 7. Die Täter ließen von der Ladefläche einen rund 1.200 Euro teuren Rotationslaser der Marke "Stabila" mitgehen. Hinweise zu den Dieben am Wochenende in der Lessingstraße erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

