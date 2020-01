Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 6. Januar 2020, führten Beamte des Polizeireviers Kaltenkirchen im Stadtgebiet schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen durch. Im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr konnten insgesamt 21 Verstöße festgestellt werden. Im Einzelnen leiteten die Beamten neun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer ein, in sieben Fällen war der Sicherheitsgurt nicht angelegt, drei Fahrräder wurden ohne Licht geführt und ein Radfahrer nutzte während der Fahrt Kopfhörer.

Die Verkehrsteilnehmer erwarten nun Verwarn- beziehungsweise Bußgelder bis zu 100 Euro.

