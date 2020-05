Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (06.05.2020) auf der Kreuzung Cannstatter Straße/Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk insbesondere auf Rotlichtverstöße gelegt. Die Beamten stellten zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr 26 Fahrer fest, die das Rotlicht in verschiedenen Fahrtrichtungen missachteten. Zudem benutzten drei Fahrer während der Fahrt ihr Mobiltelefon, ein Fahrer war nicht angeschnallt. Der Lenker eines Lkw hatte außerdem seine Ladung nicht ausreichend gesichert. Alle Fahrzeugführer wurden angezeigt und müssen nun mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell