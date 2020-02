Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Brentanostraße/Schulgebäude mit Graffiti beschmiert

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an einer Schule an der Brentanostraße in Dülmen wenig nette Graffiti hinterlassen. Zwischen Freitag 16 Uhr und Samstag 14.50 Uhr sprühten sie unter anderem "Hi Bye ihr Ficker" an eine Wand. Weitere Schmierereien befinden sich auf der Rückseite des Gebäudes. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell