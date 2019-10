Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Exhibitionistische Handlungen

53919 Weilerswist (ots)

Eine Weilerswisterin (20) saß am Donnerstagabend (20 Uhr) bei eingeschalteter Innenbeleuchtung in ihrem geparkten Pkw in der Straße "Deutscher Platz". Ein Mann trat an die Beifahrerseite heran und manipulierte an seinem Genital. Er entfernte sich anschließend in Richtung Carqueiranner Straße. Die Geschädigte stellte Strafantrag wegen Exhibitionismus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

