Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Handtaschenraub

53881 Euskirchen-Flamersheim (ots)

Eine 20 Jahre alte Frau aus Much beabsichtigte am Donnerstagabend (19.34 Uhr) in einen ÖPNV-Bus in der Pützgasse in Richtung Euskirchen einzusteigen. Zeitgleich stiegen drei männliche Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus dem Bus aus. Einer dieser Männer riss der Frau die Handtasche aus den Händen. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

