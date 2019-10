Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Radlader tödlich verunglückt

53881 Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag ist gegen 12.30 Uhr in der Nähe eines Forsthauses in Kirchheim ein 16-Jähriger aus dem Höhengebiet von Bad Münstereifel bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet der Jugendliche mit einem Knickgelenk-Radlader ausgangs einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von einem Schotterweg ab und rutsche einen circa einen Meter tiefen Böschungsabhang hinunter. Der junge Mann wurde dabei aus der offenen Fahrerkabine geschleudert. Das Gerät kippte um, fiel auf den Jugendlichen und verletzte ihn tödlich.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden verständigt, als ein Mitarbeiter des Forsthauses den Verunglückten circa 200 Meter vom Forsthaus entfernt fand.

Psychologisch speziell geschulte Kräfte des Opferschutzes der Polizei Euskirchen kümmern sich um die Betroffenen. Auch Mitglieder des Kriseninterventionsdienstes des Roten Kreuzes sind eingesetzt.

Die Kriminalpolizei hat unmittelbar ihre Arbeit aufgenommen und mit den Ermittlungen zum Unfallhergang begonnen. Der Radlader wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

