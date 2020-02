Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Forsthövel-Lohmannstraße/Polizei weckt betrunkenen Autofahrer

Coesfeld (ots)

Um einen Rausch auszuschlafen, gibt es bessere Orte als den Straßenrand der Forsthövel-Lohmannstraße in Herbern. Da entdeckte die Polizei einen 55-jährigen Autofahrer aus Ascheberg aber am Samstagmorgen (22.2.20.)schlafend. Ob der Mann schöne Träume hatte, kann die Polizei an dieser Stelle nicht sagen. Jedoch war es für ihn bestimmt kein schönes Erwachen, als die Beamten den Mann gegen 10.45 Uhr weckten. Das Ergebnis eines Alkoholtests war positiv. Zudem stellte sich heraus, dass der Ascheberger keine Fahrerlaubnis besitzt. Er musste mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Zudem untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Auf den Ascheberger kommt nun ein Strafverfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell