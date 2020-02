Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Kiebitzheide - Brand in einem Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 22.02.2020, 08.55 Uhr, kam es in Havixbeck, Kiebitzheide, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Havixbeck, Kiebitzheide. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die genauen Schäden müssen noch festgestellt werden. Ein 13 Jahre alter Bewohner des Hauses wurde vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung einem Krankenhaus zugeführt. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.

