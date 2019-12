Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person attackiert weibl. Opfer auf offener Straße

Uslar (ots)

(cho) Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 28-Jährigen ist es am Samstag, den 28.12.2019, gegen 15:45 Uhr, in der Braustraße in Uslar gekommen. Auf dem Heimweg vom Einkaufen hat dort eine unbekannte Person mit schwarzem Vollbart beim Vorbeigehen dem weiblichen Opfer unvermittelt gegen das Bein getreten und in den Magen geschlagen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Neustädter Platz. Der Täter soll dabei eine dunkle Jogginghose, dunkelblaue, abgenutzte Schuhe und eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, welche er über sein Gesicht gezogen hatte, getragen haben. Zeugen, die den Vorfall oder auffällige Personen zur genannten Zeit beobachten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Uslar zu melden.

