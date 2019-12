Polizei Gütersloh

POL-GT: Parkplatzunfall durch Zeuge beobachtet - Flucht geklärt

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Mittwochmorgen (18.12., 08.50 Uhr) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Fleischwarenvertriebs an der Industriestraße in Verl-Sürenheide. Eine bis dahin unbekannte Fahrerin eines Ford Mondeo parkte mit ihrem Auto aus einer Parklücke aus. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi eines 30-jährigen Mannes aus Verl. Die Frau setzte anschließend ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Durch einen Zeugen wurde dieser Parkvorgang beobachtet. Er notierte sich das Kennzeichen des Ford Mondeo und informierte die Polizei.

Die anschließenden Ermittlungen führten zu einer 48-jährigen Rheda-Wiedenbrückerin, gegen die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

