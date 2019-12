Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Wie bereits veröffentlicht, kam es am Montagnachmittag zu einer exhibitionistischen Handlung eines bislang unbekannten Täters gegenüber einer 42-jährigen Frau am Friedhofsweg. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4471644

Wie der Polizei am Mittwoch (18.12.) mitgeteilt wurde, kam es bereits am Sonntag zu einer ähnlichen Situation auf dem Gelände des Friedhofs. Ein bislang unbekannter Täter sprach eine 66-jährige Rheda-Wiedenbrückerin an. Er zeigte ihr anstößige Bilder auf seinem Smartphone und machte dabei schamverletzender Gesten.

Der Mann soll ein ausländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise. Ein Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen am Sonntag und am Montag ist möglich. Ebenso kann es sich aber auch um zwei unterschiedliche Tatverdächtige handeln.

Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Unabhängig davon, ist der Polizeiruf 110 rund um die Uhr besetzt. Nutzen Sie ihn und wählen Sie die 110, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen!

