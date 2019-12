Polizei Gütersloh

POL-GT: Frontalcrash - Eine Person verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (SL) - Am Mittwochnachmittag (18.12.2019, 16.10 Uhr) geriet ein 85-jähriger Steinhagener, welcher die Bielefelder Straße in Richtung Brockhagen befuhr, mit seinem Mercedes in Höhe einer Tankstelle aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Toyota eines 53-jährigen Bielefelders. Der 85-jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 9000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Haller Straße für eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

