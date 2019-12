Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Northeim (Se) In der Zeit von Mittwoch, den 25.12.2019, 12.00 Uhr bis Samstag, den 28.12.2019, gegen 23.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Northeim -Ortsteil Langenholtensen- über den Balkon im Obergeschoß ein. Die Täter entwendeten u.a. Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Hauseigentümer waren zum Zeitpunkt der Tat nicht anwesend. Zeugenaufruf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell