Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Versicherungsbüro - Aufmerksamer Zeuge teilt den Einbruch mit und sieht zwei männliche Personen mit einem Transporter vom Tatort flüchten - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 20.12.2019, ereignete sich gegen 01.40 Uhr ein Einbruch in ein Versicherungsbüro in der Ernst-Barlach-Straße in unmittelbarere Nähe zu dem dortigen Schnellrestaurant.

Unbekannte Täter warfen die Scheibe der Eingangstür mit einem Gullydeckel ein, gelangten in die Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten eine geringe Summe Bargeld.

Laut Zeugenaussagen wurden zwei männliche Personen gesehen, die mit einem dunklen Fahrzeug, das die Bauform eines Transporters (Kasten/Pritsche/Bully) hatte, in Richtung B 210 flüchteten.

Der Zeuge gab weiterhin an, dass die Personen schlanker Gestalt gewesen seien, dunkle Kleidung trugen und ca. 180 cm, bzw. 190 bis 200 cm groß gewesen seien.

Weitere Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu richten.

