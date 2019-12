Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Verletzten in Borgstede

Wilhelmshaven (ots)

Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 78-Jährige aus Friedeburg mit ihrem PKW VW Lupo die B 437 in Richtung Friedeburg. An der Kreuzung Bockhorner Straße ordnete sie sich versehentlich auf der Linksabbiegespur in Richtung der Autobahn ein.

Um in Richtung Friedeburg zu fahren, wechselte sie den Fahrstreifen nach rechts und fuhr hier bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus der Wilhelmshavener Straße kommenden PKW Daimler eines 46-Jährigen aus Nordenham. Bei dem Zusammenstoß wurde die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell