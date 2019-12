Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Verletzten in Varel/Neuenwege

Varel (ots)

Am Donnerstag befuhr gegen 15.20 Uhr ein 80-Jähriger aus Wiefelstede mit seinem PKW Daimler die Rosenberger Straße in Richtung Neuenwege. In Höhe der Hausnummer 5 prallte er frontal auf einen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Berme parkenden VW Transporter. Der PKW kam dadurch nach rechts ab, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 80-Jährige musste durch die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe aus dem Fahrzeug befreit werden und kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die 34-Jährige Fahrerin des Transporters wurde leicht verletzt. Neben zwei Streifenwagen der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Varel eingesetzt. Die Rosenberger Straße wurde für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme gesperrt.

