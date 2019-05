Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter auf frischer Tat angetroffen

Spenge (ots)

(sls) In Spenge am Schulberg drang am Freitagnachmittag (24.5.) gegen 13:35 Uhr ein bisher unbekannter Täter durch ein eingeschlagenes Küchenfenster in ein Einfamilienhaus ein. Als sich der Täter im Wohnhaus befand, wurde er durch den nach Hause kommenden Geschädigten bemerkt. Der Täter befand sich zu diesem Zeitpunkt im Treppenhaus und flüchtete nach Anblick des Geschädigten durch die Haustür in Richtung Bergstraße. Der Geschädigte konnte den Täter nicht mehr aufhalten. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Wohnbereiche und Behältnisse durchsucht. Genaue Angaben zum Diebesgut können bislang noch nicht getätigt werden. Die flüchtende Person wird wie folgt beschrieben: Etwa 170cm groß, trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans. Auf dem Kopf befand sich eine dunkle Schirmmütze (nach hinten gedreht) und er führte eine dunkelgraue Umhängetasche mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Umfeld machen können, sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell