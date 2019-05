Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl- Täter entwenden Kleinbus

Spenge (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (24.5.) entwendeten unbekannte Täter an der Straße Am Siek in Spenge einen VW Multivan. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, mit den amtlichen Kennzeichen HF-RB 469, gegen 00:30 Uhr noch am Fahrbahnrand vor seinem Grundstück abgeparkt gesehen. Gegen 06:00 Uhr am Morgen bemerkte er dann, dass das der VW entwendet wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Personen oder dem Diebstahl machen können, sich mit dem Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-/8880 in Verbindung zu setzen.

