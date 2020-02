Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen - Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 22.02.2020, 17.50 Uhr, wurde eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus Olfen von Polizeibeamten in Olfen, Marktstraße, angehalten. Die Beamten stellten fest, dass die Olfenerin unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

