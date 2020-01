Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Fahrradfahrerin stürzt - Zeugen gesucht (09.01.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zur Klärung eines Verkehrsunfalls sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 81-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in Villingen die Laiblestraße in Richtung Herdstraße. Kurz vor der Kreuzung kam sie aus noch unbekannter Ursache zu weit nach rechts und stürzte auf den Gehweg. Leicht verletzt wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise werden an das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, erbeten.

