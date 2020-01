Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fiat überschlägt sich 10.1.20

Bösingen (ots)

Wegen zu hohem Tempo ist ein Fiat-Punto-Fahrer auf der Landesstraße zwischen Bösingen und Beffendorf von der Straße abgekommen. Der 25-Jährige aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis verlor auf der freien Strecke in Richtung Oberndorf am Neckar am frühen Freitagmorgen die Kontrolle über seinen Kleinwagen und raste in die Böschung, wo er sich überschlug. Da der junge Mann angeschnallt war, wurde er nicht verletzt. Am Fiat entstand ein Schaden von 3.000.- Euro.

