Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang noch unbekannter SUV-Fahrer hat am Freitag (08.05.2020) einen Verkehrsunfall verursacht und ist im Anschluss davon gefahren. Eine 47 Jahre alte BMW-Fahrerin war gegen 13.30 Uhr in der Willy-Brandt-Straße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Als die Fahrerin kurz nach der Unterführung am Gebhard-Müller-Platz verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ein bislang noch unbekannter Autofahrer hinten auf. Der unbekannte Autofahrer signalisierte zunächst für die Unfallaufnahme auf die Seite zu fahren, fuhr dann jedoch mit seinem Fahrzeug in Richtung Neckartor davon. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer wird als zirka 23 Jahre alter Mann beschrieben, mit schwarzen, nach hinten gestylten Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Am BMW entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

