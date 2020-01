Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Für zehn Monate in Haft

Gelsenkirchen (ots)

Für zehn Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 20-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am frühen Dienstagmorgen, 7. Januar, gegen 3 Uhr, auf der Vandalenstraße in Bulmke-Hüllen festnahm. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

